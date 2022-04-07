هيئة الأزياء تدعم 14 من رائدات الأعمال

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وأوضحت الأميرة نورة بنت فيصل مديرة تطوير قطاع الأزياء بهيئة الأزياء أن اختيار 14 متدربة فقط لحضور البرنامج أمر في غاية الصعوبة، نظرا للكفاءة الشديدة التي تتمتع بها المتقدمات، معبرة عن الفخر بما حققته المتدربات من نجاح كبير بتخطي البرنامج، الذي وصل بهن لحدود العالمية في مجال الأزياء، وسيسهمن في رفع كفاءة العمل الاحترافي للقطاع بالمملكة وعلى المستويين الإقليمي والدولي.
وشملت أسماء خريجات البرنامج كلا من: دلال العتيبي، وزهراء الصغير، وغاردينيا حافظ، وسمر نصرالدين، ومها الحديبي، والعنود الصالح، وهبة فراش، وعنان البريكان، وهاجر العرفج، ونورة المهيدب، وليلى العقيل، ونجلاء المنجم، وأروى السحيم، وآلاء باجويبر .
أهداف البرنامج
- تمكين وزيادة عدد القيادات النسائية
- دعم وتعزيز دورهن في قطاع الأزياء محليا وعالميا
- تمكين الطاقات الوطنية المبدعة واستثمارها
- المساهمة في تطوير قطاع الأزياء في المملكة
- دعم العاملين من الهواة والممارسين المبدعين والمستثمرين
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