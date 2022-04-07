شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأزياء تدعم 14 من رائدات الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة الأزياء برنامج «سمو» لقياديات الأزياء، الذي نظمته على مدى 6 أشهر، واستهدفت من خلاله 14 من رائدات الأعمال في مجال الأزياء، لتطوير مواهبهن في قيادة وإدارة الأعمال، وفق أفضل الممارسات في قطاع الأزياء محليا ودوليا، بإشراف خبراء عالميين.

وأوضحت الأميرة نورة بنت فيصل مديرة تطوير قطاع الأزياء بهيئة الأزياء أن اختيار 14 متدربة فقط لحضور البرنامج أمر في غاية الصعوبة، نظرا للكفاءة الشديدة التي تتمتع بها المتقدمات، معبرة عن الفخر بما حققته المتدربات من نجاح كبير بتخطي البرنامج، الذي وصل بهن لحدود العالمية في مجال الأزياء، وسيسهمن في رفع كفاءة العمل الاحترافي للقطاع بالمملكة وعلى المستويين الإقليمي والدولي.

وشملت أسماء خريجات البرنامج كلا من: دلال العتيبي، وزهراء الصغير، وغاردينيا حافظ، وسمر نصرالدين، ومها الحديبي، والعنود الصالح، وهبة فراش، وعنان البريكان، وهاجر العرفج، ونورة المهيدب، وليلى العقيل، ونجلاء المنجم، وأروى السحيم، وآلاء باجويبر .

أهداف البرنامج