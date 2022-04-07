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هيئة الأزياء تدعم 14 من رائدات الأعمال

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- بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة الأزياء برنامج «سمو» لقياديات الأزياء، الذي نظمته على مدى 6 أشهر، واستهدفت من خلاله 14 من رائدات الأعمال في مجال الأزياء، لتطوير مواهبهن في قيادة وإدارة الأعمال، وفق أفضل الممارسات في قطاع الأزياء محليا ودوليا، بإشراف خبراء عالميين.

وأوضحت الأميرة نورة بنت فيصل مديرة تطوير قطاع الأزياء بهيئة الأزياء أن اختيار 14 متدربة فقط لحضور البرنامج أمر في غاية الصعوبة، نظرا للكفاءة الشديدة التي تتمتع بها المتقدمات، معبرة عن الفخر بما حققته المتدربات من نجاح كبير بتخطي البرنامج، الذي وصل بهن لحدود العالمية في مجال الأزياء، وسيسهمن في رفع كفاءة العمل الاحترافي للقطاع بالمملكة وعلى المستويين الإقليمي والدولي.

وشملت أسماء خريجات البرنامج كلا من: دلال العتيبي، وزهراء الصغير، وغاردينيا حافظ، وسمر نصرالدين، ومها الحديبي، والعنود الصالح، وهبة فراش، وعنان البريكان، وهاجر العرفج، ونورة المهيدب، وليلى العقيل، ونجلاء المنجم، وأروى السحيم، وآلاء باجويبر .


أهداف البرنامج

  • تمكين وزيادة عدد القيادات النسائية
  • دعم وتعزيز دورهن في قطاع الأزياء محليا وعالميا
  • تمكين الطاقات الوطنية المبدعة واستثمارها
  • المساهمة في تطوير قطاع الأزياء في المملكة
  • دعم العاملين من الهواة والممارسين المبدعين والمستثمرين

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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