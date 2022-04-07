شكرا لقرائتكم خبر الوكالات والإقرارات تتصدر توثيق العدل بـ1.3 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرت وزارة العدل 1.8 مليون عملية توثيق عبر بوابة ناجز Najiz.sa خلال الربع الأول من العام الحالي 2022.

وأوضحت الوزارة أن الوكالات والإقرارات تصدرت القائمة بـ 1.3 مليون عملية.

وكانت العدل أعلنت مباشرة الإسناد المركزي لتوثيق تدقيق ومصادقة نحو 256 ألف طلب خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، من بينها نحو 55 ألف عقد زواج، وأكثر من 17 ألف خدمة لتسجيل حساب المنشآت.

وأشارت إلى أن الإسناد المركزي للتوثيق يهدف إلى دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية، وإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، باتباع منهجية موحدة لجميع الخدمات التوثيقية الالكترونية، وتبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية، وحوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الالكترونية.

عمليات التوثيق شملت:

فسخ الوكالات 284 ألفا

توثيق الحالات الاجتماعية 66 ألفا

عقود الشركات 9 آلاف