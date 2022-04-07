ترشيح 17 ألف طالب وطالبة في مقياس الموهوبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رشحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» 17 ألف طالب وطالبة من أصل 43 ألفا سجلوا في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة، ضمن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، الذي تنظمه موهبة سنويا، بشراكة استراتيجية مع كل من وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس.

وأكد الأمين العام للموهبة الدكتور سعود المتحمي في مؤتمر صحفي، أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين قصة سعودية ناجحة بامتياز، يجب إبرازها باعتبارها نموذجا ناجحا في الفكرة والمناهج والنتائج بين موهبة ‏ووزارة التعليم ومركز قياس، وأنه أحدث حراكا نوعياً في المجتمع السعودي لتحقيق رؤية 2030.

وأشار إلى أنه في البداية كانت الأرقام في البرنامج الوطني متواضعة ومحدودة، ولكنها أصبحت الآن بعشرات الآلاف من الطلاب الموهوبين المكتشفين، وتحديدا أكثر من161 ألفا، فيما تجاوزت أعداد المسجلين والمتقدمين مئات الآلاف، مطالبا بتسليط الضوء على تجربة نجاح هذه الشراكة، لافتا إلى أن المواهب سابقا كانت علمية ومعرفة، ولكن مع وجود ودعم وزارة الثقافة، أصبحت مواهب ثقافية وفنية وأدبية، في حراك تشهده المملكة من أجل تحقيق رؤية 2030.

وأضاف «إن عملية الاكتشاف تغير شخصية الفرد الذي صنف على أنه موهوب، وتغير نظرته للحياة ومستقبله»، مؤكدا أن الاكتشاف يسبق الرعاية في الأهمية، منوها إلى قرب إطلاق أكاديمية موهبة برعاية وتمكين موهوبي الوطن، بمنظومة متكاملة تشمل المعلم والمناهج والبيئة المدرسية.

وأوضح المتحمي أن المملكة حصدت 465 جائزة في الأولمبيادات الدولية، وهي مسابقات ليست مفتوحة للأعداد، وإنما تتطلب عددا محدودا من الطلاب المشاركين باسم كل دولة، يتراوح ما بين 3 أو 4 طلاب فقط، مشيرا إلى أن عدد جوائز السعودية قبل أن تتسلم موهبة الملف كان محدودا جدا، لكن الآن أصبحت المملكة في مقدمة الدول فيما يتعلق بالإنجاز، وتحتل المرتبة التاسعة في مسابقة آيسف من بين 160 دولة.

نسبة الطلبة المؤدين للمقياس:

