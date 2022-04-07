ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة

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وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط 9 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطن، يعمل عليها 3 مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية السورية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
ودعا إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
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