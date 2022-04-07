غسل وتعقيم وتعطير المسجد الحرام 10 مرات بأجود المعطرات

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وسعت الرئاسة إلى تسخير الذكاء الاصطناعي والشاشات التفاعلية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين، ومنها روبوتات للتعقيم وروبوتات للتطهير في أنحاء المسجد الحرام.
فيما زودت الرئاسة، ممثلا في الإدارة العامة للمصاحف، الأرفف والدواليب بطبعات جديدة للمصحف الشريف من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ووضعها في متناول قاصدي بيت الله الحرام، والتي بلغ عددها 20 ألف نسخة تزامنا مع التدفق المستمر للمعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام في رمضان.
وأوضح مدير إدارة المصاحف والكتب غازي الذبياني، أن الإدارة زودت الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بلغات، أهمها (الإنجليزية والأوردية، والإندونيسية)، والمصحف الشريف بالحجم الكبير، حيث وزعت في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام.
أعمال الغسيل:
4000 عامل وعاملة
130 ألف لتر من المطهرات
2500 لتر يوميا من أجود أنواع المعطرات
35 ألف لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والسجاد
25,000 سجادة
11 روبوتا ذكيا لتعقيم المسجد الحرام
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