شكرا لقرائتكم خبر غسل وتعقيم وتعطير المسجد الحرام 10 مرات بأجود المعطرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توفير بيئة صحية وآمنة تعين القاصدين على أداء مناسكهم في أجواء روحانية آمنة، وذلك عبر التطهير والتعقيم وعمليات غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه من خلال 10 غسلات يوميا.

وسعت الرئاسة إلى تسخير الذكاء الاصطناعي والشاشات التفاعلية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين، ومنها روبوتات للتعقيم وروبوتات للتطهير في أنحاء المسجد الحرام.

فيما زودت الرئاسة، ممثلا في الإدارة العامة للمصاحف، الأرفف والدواليب بطبعات جديدة للمصحف الشريف من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ووضعها في متناول قاصدي بيت الله الحرام، والتي بلغ عددها 20 ألف نسخة تزامنا مع التدفق المستمر للمعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام في رمضان.

وأوضح مدير إدارة المصاحف والكتب غازي الذبياني، أن الإدارة زودت الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بلغات، أهمها (الإنجليزية والأوردية، والإندونيسية)، والمصحف الشريف بالحجم الكبير، حيث وزعت في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام.

أعمال الغسيل:

4000 عامل وعاملة

130 ألف لتر من المطهرات

2500 لتر يوميا من أجود أنواع المعطرات

35 ألف لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والسجاد

25,000 سجادة

11 روبوتا ذكيا لتعقيم المسجد الحرام