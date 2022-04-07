شكرا لقرائتكم خبر منع نشر إعلانات الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية المخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت الهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة الإذاعة والتلفزيون أمس مذكرة تعاون لتعزيز وتفعيل التواصل والتعاون، بما يسهم في إيجاد وتأسيس ونشر محتوى إعلامي متخصص ومحترف بمجال الصحة والغذاء.

ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي. كما سيجري وضع آلية للتعامل مع الإعلانات المخالفة والتأكيد على عدم نشر أي إعلانات لشركات الأدوية أو الأغذية أو الأجهزة والمنتجات الطبية، إلا بعد التحقق من حصولها على الموافقة المسبقة للدعاية أو الإعلان عن منتجاتها.

وتهدف المذكرة إلى تنفيذ محتوى متخصص ومحترف في مجالات اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء، وإيجاد فرص رعايات إعلامية مشتركة تخدم توجهات الطرفين، وتأسيس الإصدارات الإعلامية المتخصصة في مجال الغذاء والدواء، إضافة لتغطية الفعاليات ونقل وإدارة الأحداث والمراكز الإعلامية والمناسبات المحلية الخاصة بهيئة الغذاء والدواء، كما تشمل مذكرة التعاون إقامة برامج تدريبية مشتركة لتطوير الكوادر البشرية في المجالات ذات العلاقة، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، والاستفادة من مرافق الطرفين فيما يخدم مجال البرامج التلفزيونية والإنتاج المرئي.

وتأتي المذكرة انطلاقا من رغبة الطرفين في تعزيز الجهود وتبادل الخبرات وبناء شراكة استراتيجية يتحقق من خلالها تكامل تنعكس فوائده على جميع فئات المجتمع.

مجالات التعاون تتضمن:

