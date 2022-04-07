شكرا لقرائتكم خبر 40 ألف زيارة لمدونة السوابق القضائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد زوار مدونة السوابق القضائية التابعة لديوان المظالم 40,179 زيارة منذ إتاحتها على بوابته الرقمية في 18/ 8/ 1441هـ، حيث يهدف الديوان إلى تيسير الوصول إلى السوابق القضائية الواردة في ثنايا ما يصدر عن محاكمه من أحكام إدارية.

وتأتي مدونة السوابق القضائية امتدادا لعمل ديوان المظالم في تصنيف ونشر الأحكام القضائية، حيث يسهم نشر السوابق القضائية في سهولة الاهتداء إليها بهدف تقليص الوقت وتوفير الجهد وتجويد المخرج قضاء وصياغة، إضافة إلى ما ستسهم به المدونة من زيادة المخرج المعرفي.

ويحرص ديوان المظالم بإشراف ومتابعة مباشرة من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف إلى رقمنة كل أعماله وما يقدمه من خدمات؛ مساهمة في نشر الوعي الحقوقي والقضائي في المجتمع.