إلغاء تصريح مزاولة المهنة للنحالين الكترونيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة عددا من الخدمات الالكترونية، شملت إلغاء تصريح «نحَّال»، وإصدار تراخيص إنتاج وتكرير زيت الزيتون الكترونيا، وتراخيص المختبرات البيطرية، إضافة إلى تفعيل الربط الالكتروني مع صندوق التنمية الزراعية. وأكدت الوزارة أن خدمة إلغاء تصريح «نحَّال» تمكن المستفيدين من إلغاء تصريح نحال (مزاولة مهنة) الخاص بهم الكترونيا، وتهدف إلى تقليل الوقت والجهد على النحالين، وحوكمة عمليات إصدار وإلغاء تراخيصهم، وزيادة التكامل الالكتروني بين خدمات النحالين، إلى جانب توفير بيانات نوعية وذكية عن تراخيص النحالين في المملكة، موضحة أن خدمة إصدار تراخيص إنتاج وتكرير زيت الزيتون الكترونيا تمكن قطاع الأعمال أو الأفراد من استخراج التراخيص الكترونيا، بينما خدمة تراخيص المختبرات البيطرية تمكن قطاع الأعمال من استخراج تراخيص المختبرات البيطرية من خلال بوابة (نما) للخدمات الالكترونية. أهداف الخدمات الالكترونية





تقليل الوقت والجهد على المستفيدين



تحقيق مستهدفات استراتيجية التحول الرقمي



إتاحة أكبر عدد من الخدمات الالكترونية لتقليل زيارة الفروع



تقليل العمل الورقي ورفع جودة الخدمات ومعاييرها



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