الإيقاع بلصين سرقا حقيبة امرأة بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة الرياض على شخصين ظهر أحدهما في مقطع فيديو يترصد لامرأة أمام أحد المحال التجارية والاعتداء عليها محاولا سرقة حقيبتها، مما أدى لسقوطها والهرب في مركبة من دون لوحات بمدينة الرياض، وهما مواطنان تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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