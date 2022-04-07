شكرا لقرائتكم خبر إنجاز 80% من مشروع جادة أحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت أمانة المدينة المنورة 80% من مشروع جادة أحد، المشروع النوعي الذي يهدف لتطوير الطريق الرابط ما بين المسجد النبوي الشريف وميدان سيد الشهداء وجبل أحد، بمسافة تتجاوز الـ2700 متر لكل اتجاه.

ويضم المشروع مجموعة من المسارات الآمنة للمشاة وآخر للأشخاص ذوي الإعاقة، ومسارات مخصصة للسيارات والحافلات والدراجات الهوائية، كما يشتمل على أكثر من 15 ألف شجرة وأماكن مخصصة للجلوس ونقاط بيع بالتجزئة.

ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج أنسنه المدينة التي تشرف عليها أمانة المنطقة ليشكل إضافة سياحية وتاريخية للأهالي والزوار، فضلا عن تحويل الجادة إلى حاضنة جاذبة للاستثمارات، بهدف رفع مستوى البنية التحتية وتطوير الواجهات وتعزيز الهوية العمرانية واستثمار مقومات الجذب السياحي وتحويل الجادة إلى واجهة متكاملة، إضافة إلى إبراز المعالم التاريخية للزوار.

مشروع جادة أحد:

