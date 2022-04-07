الشباب يعلن التعاقد مع المدافع سعيد الربيعي بداية من الموسم المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ خالد البلطان، عقدا مع اللاعب الدولي سعيد الربيعي، لمدة ثلاثة مواسم ابتداء من الفترة الصيفية المقبلة.

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