ضبط مقيمَيْن بحوزتهما 2.1 كجم من “الشبو” بالشرقية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية بحوزتهما (2.1) كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) مخفية داخل حقيبة، وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

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