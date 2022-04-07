بدء تركيب أبراج عدن نت في محافظة حضرموت

محمد بن مسعود - الدمام - نشر عدد من نشطاء السوشل ميديا صوراً قالوا أنها لعملية تركيب ابراج عدن نت المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وشوهد عدد من مهندسي الاتصالات يقومون بتركيب معدات وأجهزة تشغيل لخدمة عدن نت في عدد من المناطق المختلفة بمدينة المكلا.

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وتأتي هذه التوسعة ضمن المشروع الذي أعلنته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مطلع العام الجاري 2022 لتوسيع نطاق تغطية الخدمة.

حيث من المتوقع أن تشمل توسعة الخدمة عدد من المحافظات المحررة كانت قد أعلنتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهي حضرموت وأبين ولحج وشبوة ومدينة المخا التابعة لمحافظة تعز إلى جانب تعزيز الشبكة في مدينة عدن.