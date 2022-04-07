اخبار دوليه – الأمم المتحدة تصوت اليوم الخميس على تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان

محمد بن مسعود - الدمام - تجري الجمعية العامة للأمم المتحدة تصويتا اليوم الخميس بشأن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن المقرر عقد جلسة التصويت الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

وممثلو الدول الأعضاء في المجلس مدعوون للتصويت على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، بشأن تعليق عضوية روسيا في المجلس الذي يضم 47 دولة، ويعد أهم منظمة حقوقية تابعة للأمم المتحدة.

وتأسس المجلس، ومقره جنيف، في عام .2006 ويتم انتخاب كل دولة عضو في المجلس لفترة مدتها ثلاثة أعوام.

ويصدر المجلس تقارير تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في العديد من دول العالم.

وعلى الجانب الآخر، يتهم منتقدون المجلس بأنه لا يدين بشكل كافي الانتهاكات التي تقوم بها القوى الكبرى مثل الصين. كما يحدث كثيرا أن يتم تمثيل دول في المجلس رغم أنها متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.