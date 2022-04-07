فياريال يصعق بايرن بفوز مثير في دوري الأبطال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

واصل فريق فياريال الإسباني الأول لكرة القدم مفاجآته في بطولة دوري أبطال أوروبا، واقترب خطوة بسيطة من الصعود للدور قبل النهائي في البطولة القارية، عقب فوزه الثمين 1-0 على بايرن ميونخ الألماني ضيفه، الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية للبطولة.

ويدين فياريال بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى أرنوت جروينفيلد، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة الخامسة.

وبات يكفي فياريال، الذي أطاح بفريق يوفنتوس الإيطالي في دور الـ16، التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيجرى على ملعب (أليانز أرينا) للصعود إلى المربع الذهبي.

في المقابل، أصبح يتعين على بايرن الفوز بفارق هدفين على الأقل،إذا أراد الاستمرار في البطولة التي توج بها 6 مرات.