لجنة المسابقات تقرر تأجيل مباريات الملحق ونهائي دوري الدرجة الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي تأجيل مباريات الملحق ونهائي دوري الدرجة الثانية بعد ورود خطاب من رئيس لجنة الانضباط والأخلاق للأمانة العامة يفيد بوجود إجراءات تختص بقضية منظورة.

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