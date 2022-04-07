أول تعليق من”تاليسكا” على ما يتردد عن رحيله عن “النصر”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف المحترف البرازيلي بصفوف نادي النصر، تاليسكا، حقيقة ما يتردد عن رغبته في الرحيل عن فريقه.

وقال تاليسكا، عبر مقطع فيديو نشره نادي النصر، اليوم (الأربعاء):”أخبار رحيلي عن النصر غير صحيحة”.

وأتم اللاعب البرازيلي تصريحاته بقوله:”أنا هنا لسنوات طويلة وسأصنع التاريخ مع النادي”.