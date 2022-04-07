محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
كشف المحترف البرازيلي بصفوف نادي النصر، تاليسكا، حقيقة ما يتردد عن رغبته في الرحيل عن فريقه.
وقال تاليسكا، عبر مقطع فيديو نشره نادي النصر، اليوم (الأربعاء):”أخبار رحيلي عن النصر غير صحيحة”.
وأتم اللاعب البرازيلي تصريحاته بقوله:”أنا هنا لسنوات طويلة وسأصنع التاريخ مع النادي”.
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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من”تاليسكا” على ما يتردد عن رحيله عن “النصر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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