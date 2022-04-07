اخبار الخليج – تسجيل 620 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 788 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 4649 في يوم 6 أبريل 2022، وأظهرت تسجيل 620 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 788 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 551408.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 5127 حالة، منها 16 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و 3 حالات في العناية المركزة.