شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بالصيد دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفة الصيد دون ترخيص، وفي أماكن محظورة، بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بمنطقة الرياض، ومحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، وعثر بحوزتهم على (6) طيور مصيدة، وبندقية رش (شوزن)، وبندقية غازية، وبندقيتين هوائيتين، و(2702) ذخيرة، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وبين المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة بندقية الرش (الشوزن) غرامة (100) ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد في أماكن محظورة غرامة (5) آلاف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

ودعا المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.