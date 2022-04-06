شكرا لقرائتكم خبر عن «المواصفات» تدعو الصائمين لضبط ساعاتهم وفق «الساعة الذرية» عاجل والان نبدء بالتفاصيل

.

الدمام - شريف احمد - دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة،الصائمين، إلى ضبط ساعاتهم وفق التوقيت المعتمد لديها وهو وفق أدق "الساعات الذرية"، وذلك للتأكد من دقة توقيت السحور والإفطار في شهر رمضان

جاء ذلك عبر تغريدة نشرتها الهيئة في حسابها الرسمي في "التويتر" .

حيث أتاحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمواطنين والمقيمين إمكانية ضبط توقيت ساعاتهم بهواتفهم النقالة وأجهزتهم الذكية وفق أدق الساعات الذرية المتوفرة بالمركز الوطني للقياس والمعايرة، وذلك عبر الرابط: http://time.saso.gov.sa.

وأوضحت هيئة المواصفات أن هذه الخدمة تساعد المواطنين والمقيمين على التأكّد من دقة ساعاتهم خلال شهر رمضان المبارك خاصة أوقات الصلوات والإفطار والإمساك.

وأشارت الهيئة إلى أن المركز الوطني للقياس والمعايرة التابع لها حصل على الاعتـراف الدولـي مـن المكتـب الدولـي لـلأوزان والمقاييـس (BIPM) للمعيار الوطنـي لقيـاس الزمـن ، وبات يمكنه بـث إشارات الوقــت العياريـة باستخدام الإنترنت إلى جهــات اســتخدام الوقــت باستخدام نظام (NTP Network time protocol) بدقة تصل إلى 5 أجزاء من الألف من الثانية millisecond.

مما يذكر أن المركز الوطني للقياس والمعايرة هو الجهة الوطنية المنوط بها الاحتفاظ بجميع معايير القياس الوطنية وتحقيق مبدأ الإسنادية من خلال ربط الوحدات الدولية الأساسية مع المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) في باريس/ فرنسا، وبالتالي التحقق من دقة أجهزة القياس والاختبار المستخدمة في المنشاَت الصناعية والخدمية في جميع القطاعات ومنح شهادات المعايرة، ويرتبط المركز بعديد من الاتفاقيات الدولية، من أهمها اتفاقية المتر، واتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المعايرة.