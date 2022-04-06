الجهات الأمنية تواصل مهامها في ضبط المتسولين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله. وحث الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين، مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها. وجددت النيابة العامة أمس الأول تحذيرها من التسول ومساعدة المتسولين، مؤكدة أن السجن والغرامة يعاقب بهما كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت. وقالت إن المتسول من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت، وممتهن التسول من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول. الإبلاغ عن المتسولين الرقم 911 بمنطقتي مكة والرياض الرقم 999 في جميع مناطق المملكة العقوبات السجن لمدة عام 100 ألف ريال غرامة

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