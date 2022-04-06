شكرا لقرائتكم خبر الجهات الأمنية تواصل مهامها في ضبط المتسولين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجددت النيابة العامة أمس الأول تحذيرها من التسول ومساعدة المتسولين، مؤكدة أن السجن والغرامة يعاقب بهما كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت. وقالت إن المتسول من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت، وممتهن التسول من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول.
الإبلاغ عن المتسولين
الرقم 911 بمنطقتي مكة والرياض
الرقم 999 في جميع مناطق المملكة
العقوبات
السجن لمدة عام
100 ألف ريال غرامة
كانت هذه تفاصيل خبر الجهات الأمنية تواصل مهامها في ضبط المتسولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.