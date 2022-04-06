إيقاف مواطن عكس السير وصطدم 11 مركبة عمدا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة الرياض على قائد مركبة، وهو مواطن، ظهر في مقاطع فيديو متداولة يصطدم بعدد من المركبات عمدا وعاكسا السير، معرضا حياة الآخرين للخطر، وضبطت المركبة، حيث تبين من إجراءات الاستدلال أنها مسروقة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. إلى ذلك أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أنه إشارة إلى ما أعلن عن قيام مرور مدينة الرياض بالقبض على قائد مركبة عكس السير وتسبب في صدم وتضرر 11 مركبة، فإنه صدر التوجيه بالتحقيق مع رجلي أمن باشرا الحادث، ومحاكمتهما، لعدم استخدام صلاحيتهما الممنوحة لهما بإيقاف الجاني بما يقتضيه الموقف بإطلاق النار على إطارات مركبته لحماية الأرواح والممتلكات، وتحديد أوجه القصور، ومحاسبة المقصرين.

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