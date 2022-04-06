شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 5 مستودعات مخالفة بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 4 مستودعات مخالفة بحي الشوقية، وهي عبارة عن 3 شقق سكنية وبدروم غير مطابقة للاشتراطات الصحية والفنية، حيث تم إيقاع العقوبات والغرامات اللازمة بحق المخالفين.

من جهة أخرى أغلقت بلدية العمرة الفرعية مستودعا غير مرخص في منطقة بير الغنم، يستخدم لتخزين الملابس الجاهزة، وتم على الفور اتخاذ اللازم، وإغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

من جانبها نفذت بلدية المعابدة الفرعية حملة ميدانية ضمن جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين في شارع الحج، بهدف القضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تتزايد خلال شهر رمضان المبارك، وأسفر عنها مصادرة نحو 650 كجم من الخضراوات والفواكه، وتم تسليم الصالح منها لجمعية حفظ النعمة.

وأكدت الأمانة أن البلديات الفرعية تنفذ خلال هذه الأيام بحملات مكثفة للتأكد من سلامة وصلاحية المواد الغذائية والمعروضات حفاظا على سلامة ما يقدم لزوار بيت الله الحرام، مع اتخاذ كل التدابير الوقائية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

عن المستودعات المخالفة:

