إغلاق 5 مستودعات مخالفة بالعاصمة المقدسة

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من جهة أخرى أغلقت بلدية العمرة الفرعية مستودعا غير مرخص في منطقة بير الغنم، يستخدم لتخزين الملابس الجاهزة، وتم على الفور اتخاذ اللازم، وإغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
من جانبها نفذت بلدية المعابدة الفرعية حملة ميدانية ضمن جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين في شارع الحج، بهدف القضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تتزايد خلال شهر رمضان المبارك، وأسفر عنها مصادرة نحو 650 كجم من الخضراوات والفواكه، وتم تسليم الصالح منها لجمعية حفظ النعمة.
وأكدت الأمانة أن البلديات الفرعية تنفذ خلال هذه الأيام بحملات مكثفة للتأكد من سلامة وصلاحية المواد الغذائية والمعروضات حفاظا على سلامة ما يقدم لزوار بيت الله الحرام، مع اتخاذ كل التدابير الوقائية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.
عن المستودعات المخالفة:
- تفتقر لوسائل السلامة والتهيئة
- تستخدم لتخزين العطورات ومساحيق التجميل والكريمات والخردوات والألعاب
- تشكل خطورة على السكان
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