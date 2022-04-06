محمد بن مسعود - الدمام - نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (الأربعاء) ما تم تداوله من شائعات عن رغبته في تمديد زمن المباريات خلال مونديال قطر 2022.
وأفاد الاتحاد الدولي للعبة أنه «عقب بعض المقالات والشائعات التي صدرت اليوم (الأربعاء)، يود فيفا أن يوضح أنه لن يكون هناك تغيير في القواعد المتعلقة بمدة مباريات كأس العالم أو أي مسابقة أخرى».
وبحسب هذه الشائعات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت على ذكرها عدة وسائل إعلامية، أراد رئيس الفيفا السويسري جياني إنفانتينو تمديد المباريات 10 دقائق، لرفع مدتها من 90 إلى 100 دقيقة.
ويقام مونديال قطر من 21 نوفمبر حتّى 18 ديسمبر المقبلين.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه الاتحاد الدولي لكرة القدم: الـ 100 دقيقة.. «كذبة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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