تراجع أسعار النفط لأدنى مستوى لها منذ 3 أسابيع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

تراجعت أسعار النفط لأدنى مستوى لها منذ 3 أسابيع؛ بسبب سحب كميات كبيرة من الاحتياطيات.

وفي وقت سابق، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير أسبوعي الأربعاء 6 إبريل: إن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي لأمريكا هبط بمقدار 3.7 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 564.6 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ إبريل 2002، وأضافت أيضًا أن الولايات المتحدة لم تستورد أي كميات من النفط من روسيا الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ الأسبوع المنتهي في 25 فبراير.

وحظرت الولايات المتحدة النفط الروسي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير، لكنها سمحت للسفن التي في طريقها بالفعل بأن تواصل رحلتها.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أيضًا: إن إنتاج النفط الأمريكي واصل الارتفاع لثاني أسبوع على التوالي، والذي زاد بمقدار 100 ألف برميل يوميًّا الأسبوع الماضي إلى 11.8 مليون برميل يوميًّا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2021.

ومن ناحية أخرى أظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي إلى 27.3 مليون برميل، وهو أقل مستوى لها منذ إبريل 2003.