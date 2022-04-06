اخبار الخليج – «الصناعة والتجارة» تواصل حملاتها الرقابة على الأسواق التجارية لرصد التلاعب بالأسعار والاحتكار والغش التجاري

محمد بن مسعود - الدمام - استمراراً لتنفيذا توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وقرار مجلس الوزراء، بتكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتشديد الرقابة على الأسواق التجارية خلال هذه الفترة للتحقق من توافر السلع الغذائية واستقرار أسعارها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تواصل إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حملاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق المركزية والتجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية، في كافة محافظات مملكة البحرين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين في حال رصد أي تلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو الغش التجاري وأيةً مظاهر غير قانونية.

كما تجدد الوزارة دعوتها للمستهلكين للإبلاغ عن أيةً مخالفات بشأن التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري أو ايةً ممارسات غير قانونية، على قنوات التواصل التالية:

النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل».

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الواتس آب: 17111225

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