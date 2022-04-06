اخبار دوليه – العراق: هجوم صاروخي يستهدف مصفاة لتكرير النفط في أربيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق مساء اليوم الأربعاء أن مصفاة كوركوسك لتكرير النفط الخام غرب أربيل تعرضت لهجوم صاروخي دون إصابات.
وذكر بيان لمديرية مكافحة الإرهاب على صفحتها الرسمية في فيسبوك «أن ثلاثة صواريخ انطلقت من قاطع الحمدانية في محور الخازر صوب مدينة أربيل وسقطت قرب منطقتي كوركوسك والزاب الكبير قرب المصفاة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية».
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