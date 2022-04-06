اخبار الرياضه السعوديه قميص مارادونا أمام إنجلترا 1986.. الأغلى في التاريخ

محمد بن مسعود - الدمام - القميص الذي كان يرتديه دييغو مارادونا عندما سجل هدف «اليد» التاريخي المثير للجدل ضد إنجلترا في مونديال كأس العالم 1986 معروض للبيع لأول مرة.

وقالت دار المزادات سوذبي (الأربعاء) إن القميص قد يجلب أكثر من 4 ملايين جنيه إسترليني (5.2 مليون دولار) في مزاد على الإنترنت يبدأ في 20 أبريل.

وأكد براهم واتشتر، رئيس ملابس الشارع والمقتنيات الحديثة في دار سوذبي، إن القميص «مدرج في قائمة صغيرة من أهم التذكارات الرياضية في العالم».

وزاد واتشتر: «تلك اللحظة في كأس العالم هي رمز في تاريخ الرياضة».

وسجل مارادونا هدفين خلال مباراة ربع النهائي في مكسيكو سيتي في 22 يونيو 1986، بعد 4 سنوات فقط من خوض بريطانيا والأرجنتين حربا على جزر فوكلاند. وتم احتساب الهدف الأول للاعب الأرجنتيني بضربة رأس لكن الإعادات أظهرت أن الكرة ارتدت من قبضة مارادونا بعيدا عن أنظار الحكم الدولي السابق التونسي علي بن ناصر.

وقال مارادونا بعد ذلك تصريحه الشهير إنه سجل «قليلا برأس مارادونا والقليل بيد الله» التي استفزت الصحافة البريطانية التي هاجمت الحكم التونسي علي بن ناصر حتى بعد اعتزاله.

الهدف الثاني لمارادونا راوغ فيه الكرة متجاوزا الفريق الإنجليزي بأكمله تقريبا قبل أن يتغلب على الحارس بيتر شيلتون. وفي عام 2002، تم اعتباره «هدف القرن» في تصويت الفيفا.

وقال واتشتر إن الهدفين «يوازنان بعضهما ببراعة» ويكشفان عن وجهين من جوانب شخصية مارادونا.

وقال إن الأول «كان ماكرا حقا وشمل عنصرا من الحظ». «ولكن بعد ذلك سجل الهدف الثاني، الذي كان أحد أكثر الأهداف التي لا تصدق على الإطلاق».

وفازت الأرجنتين بالمباراة 2-1 وفازت بلقب كأس العالم. وعانى مارادونا، الذي يعتبره الكثيرون أعظم لاعب على الإطلاق، من تعاطي الكوكايين وتجاوزات أخرى وتوفي في نوفمبر 2020 عن 60 عاما.

بعد المباراة، قام مارادونا بتبديل القمصان مع لاعب خط الوسط الإنجليزي ستيف هودج، الذي لم يبعه أبدا، حتى الآن.

وعلى مدار الـ20 عاما الماضية، تم إعارة القميص لمتحف إنجلترا الوطني لكرة القدم في مانشستر.

وقال هودج إنه كان «مالكا فخورا» لقميص مارادونا الذي «له معنى ثقافي عميق لعالم كرة القدم وشعب الأرجنتين وشعب إنجلترا». ووفقا لواتشتر، قرر هودج «أن الوقت مناسب تماما» للبيع.

وارتفعت أسعار التذكارات الرياضية في السنوات الأخيرة. ويمكن أن يحطم القميص رقماً قياسياً لقطعة من الملابس الرياضية، يحملها قميص بيب روث أسطورة البيسبول وفريق «نيويورك يانكيز» الذي بيع بمبلغ 5.64 مليون دولار في 2019.

وسيتم عرض قميص مارادونا في صالة سوذبي خلال فترة المزايدة من 20 أبريل إلى 4 مايو.