القبض على مقيم ومخالفين لنظام الحدود نفذوا عمليات سرقة

277 وافدا دخلوا الإسلام بنجران أعلنت جمعية اشراقة بصناعية نجران عن دخول 277 شخصاً في الإسلام من مختلف الجاليات بالمنطقة، حيث تستهدف الجمعية الجاليات الناطقة بغير... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 05 رمضان 1443 هـ 05 رمضان 1443 هـ

خدمات إلكترونية لتصاريح النحالين وتراخيص المختبرات البيطرية أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة عددا من الخدمات الإلكترونية، شملت إلغاء تصريح "نحَّال"، وإصدار تراخيص إنتاج وتكرير زيت... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 رمضان 1443 هـ 05 رمضان 1443 هـ

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