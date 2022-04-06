القبض على مقيم ومخالفين لنظام الحدود نفذوا عمليات سرقة

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277 وافدا دخلوا الإسلام بنجران
أعلنت جمعية اشراقة بصناعية نجران عن دخول 277 شخصاً في الإسلام من مختلف الجاليات بالمنطقة، حيث تستهدف الجمعية الجاليات الناطقة بغير...
خدمات إلكترونية لتصاريح النحالين وتراخيص المختبرات البيطرية
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة عددا من الخدمات الإلكترونية، شملت إلغاء تصريح "نحَّال"، وإصدار تراخيص إنتاج وتكرير زيت...
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