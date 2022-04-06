أمانة عسير تطلق الخدمات المساندة للرخص التجاریة عبر منصة بلدي

وبیّنت الأمانة أنّ الخدمات المساندة للرّخص التجاریة، تشمل: خدمة الاعتراض على عدم نقل ملكیة الرخصة التجاریة، واعتماد إضافة رخصة قدیمة، والاعتراض على إیقاف رخصة بعد الرقابة اللاحقة، بالإضافة إلى الاعتراض على إلغاء الرخصة التجاریة.
وأكدت أنّ جمیع الخدمات المساندة للرّخص التجاریة یتم تقدیمھا للعملاء عبر منصة »بلدي« بدون رسوم، ویمكن الاستفادة منھا في أي وقت، ومن أي مكان.
وتجدر الإشارة إلى توفیر وزارة الشؤون البلدیة والقرویة والإسكان أدلة إرشادیة تمكّن العملاء من التعرّف على كیفیة الاستفادة من الخدمات المساندة، ویمكن الوصول إلیھا من خلال الرابط .
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