شكرا لقرائتكم خبر عن «عطر الكلام» يسافر بالصائمين إلى مشعر منى ومشاهد الحجيج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت الحلقة الخامسة من مسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية للصائمين مشاهد الحج، وتلاوات مسجد الخيف، حيث كان إمام الخيف أحد المشاركين في حلقة اليوم ضمن برنامج "عطر الكلام" الذي يبث عند الخامسة مساءً بتوقيت الرياض على قناة السعودية، ومنصة شاهد.

وتنافس بفرع التلاوة في الحلقة التي بُثّت اليوم إمام جامع الخيف بمشعر منى الدكتور عبد العزيز الدمخ المعروف بعذوبة الصوت وروحانية التلاوة، كما شارك بالحلقة أحد القراء الذين تخرج على أيديهم قرابة 400 حافظ ومُجاز في القرآن الكريم، وهو المتسابق المصري محمد العوضي الذي استقى علمه وحفظه من الأزهر الشريف، قبل أن يصبح معلمًا للقرآن، فيما شارك بالحلقة أيضًا المتسابق العراقي أسامة السيلاوي، المعروف بصوته المميز الرخيم.

واستطاع المتسابقون الثلاثة في التلاوة إبهار الحضور والحصول على نتائج جيدة من التصويت، إلا أن التأهل إلى مرحلة ربع النهائي كان من نصيب العوضي والسيلاوي، في حين شهدت منافسات فرع الأذان تأهل المؤذنين السعوديين إبراهيم الزهراني وأنس الرحيلي إلى المرحلة التالية، بينما غادر منافسهما المؤذن المصري محمد عبد الرؤوف السوهاجي المسابقة بفعل التصويت الذي كان الأقل حظًّا فيه.

وتستهدف مسابقة القرآن الكريم والأذان العالمية أصحاب المواهب في مجالاتهم، لإبراز الأصوات الجميلة في الترتيل والتجويد ورفع الأذان، وتعد ضمن المبادرات العالمية التي تنظمها وتشرف عليها الهيئة العامة للترفيه.