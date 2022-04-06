شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. طفل يدلع النار بمجمع تجاري في حفر الباطن وصاحبه يتنازل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدلع طفل بعمر الـ 13 عاما النار بملابس للأطفال وذلك عند الساعة العاشرة والنصف مساءً بأحد المجمعات التجارية بمحافظة حفرالباطن والتي تكبدت بخسائر مادية جراء التلفيات والأغلاق الجزئي والسمعه تجاه المجمع التجاري، وتم اطفاء الحريق قبل وصول فرق الاطفاء

وأظهرت مقاطع لكاميرات التسجيل الطفل والذي لم يتجاوز الـ 13 عاماً وهو يقوم بعملية إحراق لأحد الملابس بولاعته الخاصه والتي مالبقت حتى إشتعلت وأنتشرت النيران بالملابس المجاوره لها مسبباً انتشار للحريق بكافة الملابس التي كانت على الرف المعلق وصعود لدخان كثيف مما سبب هرعاً لكثر من الزبائن والذي كانو متواجدين أثناء الحادثه

بعدها بدأت عملية الأطفاء السريعه من قبل بعض المستوقين ممن كانو قريبين للجزء المحترق مما أدى لأزدياد كمية النيران حيث قاموا بعملية الأطفاء بواسطة الملابس الموجوده وعلى الفور قدم عمال المركز التجاري لأخذ طفايات الحريق وإطفاء للنيران والسيطره عليها قبل وصول فرقة الأطفاء