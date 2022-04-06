الرئيس العام لشؤون الحرمين يشارك في تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة

محمد بن مسعود - الدمام - 09-05-1443 09:04

صدى تبوك – متابعة

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس اليوم، في تطييب الملتزم والحجر الأسود والركن اليماني، بدهن العود الفاخر.

وأكد أن الحرمين الشريفين وقاصديهما تجد كل عناية من القيادة الحكيمة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.