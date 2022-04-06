«المرور» يعلن موعد طرح مزاد اللوحات المميزة عبر «أبشر»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة، يوم الأحد المقبل، عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شرائها من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المزاد ينطلق يوم الأحد 9 رمضان الموافق 10 أبريل 2022 ويستمر حتى يوم الأربعاء 12 رمضان الموافق 13 أبريل.

كما حدّدت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد بالولوج على منصة أبشر ومن تبويب خدماتي اختيار “المرور”، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.