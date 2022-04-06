اخبار الخليج – إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية و17 أرض ضمن الدفعة الأولى

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف عن أطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي.

وقال في مؤتمر صحفي يعقد الآن إن الخطة تهدف لخلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة.

وأشار إلى أن الدفعة الأولى تضمنت إطلاق 17 أرض حكومية كدفعة أولى، للأغراض التجارية، التعليمية والترفيهية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بأن الهدف حضو الاراضي المتاحة للاستثمار في مكان واحد، إتاحة بيانات الأراضي الحكومية للراغبين في الاستثمار والاستغلال الأمثل للأراضي الحكومية بالإضافة إلى تنشيط حركة الاستثمار والقطاع العقاري.

بدورها، قالت وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني آمنه أحمد الرميحي إن الأراضي ستطرح للاستثمار من خلال مجلس المناقصات والمزايدات تحقيقًا للشفافية والعدالة، والتأكد من استيفاء الطلبات، وتختلف نوعيتها بين المزايدات العامة والتفاوض التنافسي.