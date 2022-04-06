“أساسيات صيانة الجوالات” .. دورة تدريبية بتعليم نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نفَّذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، دورة تدريبية بعنوان “أساسيات صيانة الجوالات”، وذلك بثانوية الملك عبدالعزيز .

وهدفت الدورة إلى تعريف الطلاب بمكونات الأجهزة الذكية الخارجية والداخلية، وطريقة فكها وتركيبها، والقدرة على تشخيص العطل وإصلاحه، إضافةً إلى احتراف برمجة الأجهزة الذكية بأنواعها.

وتأتي الدورة ضمن مشروع” ريادي” الذي يهدف إلى نشر ثقافة العمل الحرّ.