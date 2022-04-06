سفير المملكة لدى السنغال يلتقي رئيس برلمان جمهورية غينيا بيساو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، في العاصمة السنغالية دكار، اليوم، رئيس البرلمان في جمهورية غينيا بيساو سيبرانو كاساما. وجرى خلال اللقاء استعراض أطر التعاون بين البلدين.

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