أمانة عسير تطلق الخدمات المساندة للرخص التجاریة عبر منصة بلدي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

أعلنت أمانة عسير عن إطلاقھا للخدمات المساندة للرّخص التجاریة عبر منصة بلدي و التي تھدف من خلالھا إلى تحسین تجربة عملاء الرّخص التجاریة بتقدیم مجموعة من الخدمات المساندة؛ وذلك لممارسة أنشطتھم التجاریة بمرونة أكبر دون تأخیر في تقدیم الطلبات، أو الحاجة إلى زیارة الأمانة و بلدياتها. وبیّنت الأمانة أنّ الخدمات المساندة للرّخص التجاریة، تشمل: خدمة الاعتراض على عدم نقل ملكیة الرخصة التجاریة، واعتماد إضافة رخصة قدیمة، والاعتراض على إیقاف رخصة بعد الرقابة اللاحقة، بالإضافة إلى الاعتراض على إلغاء الرخصة التجاریة.

فیما أكدت أنّ جمیع الخدمات المساندة للرّخص التجاریة یتم تقدیمھا للعملاء عبر منصة »بلدي« بدون رسوم، ویمكن الاستفادة منھا في أي وقت، ومن أي مكان.

وتجدر الإشارة إلى توفیر وزارة الشؤون البلدیة والقرویة والإسكان أدلة إرشادیة تمكّن العملاء من التعرّف على كیفیة الاستفادة من الخدمات المساندة، ویمكن الوصول إلیھا من خلال الرابط التالي: https://balady.gov.sa/Services/?id=311