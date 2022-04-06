فرع هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة ينفذ خطته خلال شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة في تنفيذ خطة العمل الميداني خلال شهر رمضان المبارك في مدينة مكة المكرمة والمحافظات والمراكز التابعة للفرع. وأوضح مدير الفرع فؤاد بن سعود العمري أن خطة العمل خلال شهر رمضان المبارك تقوم على تكثيف حضور الأعضاء في الميدان لتغطية العمل الميداني ، والقيام بالجولات الميدانية في فترة الصباح على المدارس والجامعات والكليات بينما في فترة المساء يشمل الأسواق، والمجمعات التجارية، والمتنزهات، والمرافق العامة، وفق حاجة العمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة التي لها الدور البارز في التعاون الأمني مع الهيئة في تنفيذ خطة العمل الميداني مشدداً على التركيز على التواجد الميداني وبذل التوجيه والإرشاد والنصح بالحكمة واللين والموعظة الحسنة.

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