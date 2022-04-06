شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وسلوفاكيا تبحثان تعزيز بناء شراكات استراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا إدوارد هيجر اليوم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، خلال زيارة أجراها معاليه إلى العاصمة السلوفاكية براتيسلافا .

وتناول الجانبان سبل دعم مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، وتطويرها.

كما التقى وزير الاقتصاد والتخطيط على هامش الزيارة بمعالي وزير الخارجية السلوفاكي إيفان كوروك، وجرى مناقشة أوجه التعاون المشترك بما يتفق مع تطلعات البلدين في توطيد العلاقات على الصُّعد كافة.

كما بحث الإبراهيم مع وزير الاقتصاد السلوفاكي ريتشارد سوليك، العمل على توثيق وتعزيز أوجه التعاون وبناء شراكات استراتيجية تسهم في خدمة المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.