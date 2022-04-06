شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل».. 1.8 مليون عملية توثيق عبر «ناجز» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة العدل عن إجراء أكثر من 1.8 مليون عملية توثيق عبر بوابة ناجز Najiz.sa خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.

وأوضحت الوزارة أن الوكالات والإقرارات تصدّرت القائمة بأكثر من 1.3 مليون عملية، ثم فسخ الوكالات بـ284 ألف عملية، ثم توثيق الحالات الاجتماعية بـ66 ألف عملية، فيما بلغ عدد عمليات عقود الشركات تسعة آلاف عملية.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق تدقيق ومصادقة نحو 256 ألف طلب خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، من بينها نحو 55 ألف عقد زواج، وأكثر من 17 ألف خدمة لتسجيل حساب المنشآت.

وأشارت الوزارة إلى أن الإسناد المركزي للتوثيق يهدف إلى دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية، وإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، باتباع منهجية موحدة لجميع الخدمات التوثيقية الإلكترونية، وتبنّي التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية، وحوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الإلكترونية.