شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسعار النفط مسجلاً 103 دولار للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت العقود الآجلة للنفط أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل أثناء التعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية وبعد أنباء بأن الدول المستهلكة الكبرى ستفرج أيضا عن نفط من الاحتياطيات بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتهدئة المخاوف حيال الإمدادات.

وقال مصدران مطلعان إن الدول الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية ستفرج عن 120 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، بما يشمل 60 مليون برميل من الولايات المتحدة.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت ثلاثة دولارات إلى 103.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 1620 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.20 دولار إلى 98.76 دولار للبرميل.