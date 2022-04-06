محمد بن مسعود - الدمام - كرم الأستاذ حسن عبدالله المدني نائب محافظ محافظة العاصمة 30 جهة وفرداً لتطوعهم في برامج محافظة العاصمة خلال العام 2021، وذلك طبقاً للفئات الست التي تضمنتها وثيقة محافظة العاصمة للعمل التطوعي، حيث تعتبر الوثيقة منصة فعالة تساهم في ربط المتطوعين ببرامج وفعاليات محافظة العاصمة، وتهدف إلى تقنين العمل التطوعي وإعطائه صفة الاعتمادية الدولية وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة بمملكة البحرين.
وقال نائب المحافظ، خلال حفل ختام النسخة الثالثة من وثيقة محافظة العاصمة للعمل التطوعي، إن الوثيقة حفظت معياري الجودة والمهنية باعتبارهما موضع اهتمام لدى المتطوعين، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين بوصفه الشريك الأساسي للمبادرة لتناغمها مع أهداف التنمية المستدامة السابعة عشر ، إضافة إلى اعتمادها من 7 هيئات ووكالات ومنظمات دولية تحت مظلة الأمم المتحدة ، مما أعطى الوثيقة الصفة الدولية من ناحية الاعتراف بها .
وأضاف المدني، أن محافظة العاصمة أثبتت قدرتها على إبراز دور المتطوعين من الأهالي والمشاركين من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والشركات الخاصة، حيث كان للمتطوعين دور بارز خلال جائحة كورونا ، كما كانوا معنا جنباً إلى جنب في مختلف برامج وفعاليات محافظة العاصمة المتنوعة، بما عكس معاني التعاون والتعاضد الإنساني بين أفراد المجتمع، وأبرز قيم وأهداف الشراكة المجتمعية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – محافظة العاصمة تكرم 30 جهة وفرداً شاركوا بوثيقة المحافظة للعمل التطوعي في نسختها الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.