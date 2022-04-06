اخبار الخليج – محافظة العاصمة تكرم 30 جهة وفرداً شاركوا بوثيقة المحافظة للعمل التطوعي في نسختها الثالثة‎‎

محمد بن مسعود - الدمام - كرم الأستاذ حسن عبدالله المدني نائب محافظ محافظة العاصمة 30 جهة وفرداً لتطوعهم في برامج محافظة العاصمة خلال العام 2021، وذلك طبقاً للفئات الست التي تضمنتها وثيقة محافظة العاصمة للعمل التطوعي، حيث تعتبر الوثيقة منصة فعالة تساهم في ربط المتطوعين ببرامج وفعاليات محافظة العاصمة، وتهدف إلى تقنين العمل التطوعي وإعطائه صفة الاعتمادية الدولية وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة بمملكة البحرين.

وقال نائب المحافظ، خلال حفل ختام النسخة الثالثة من وثيقة محافظة العاصمة للعمل التطوعي، إن الوثيقة حفظت معياري الجودة والمهنية باعتبارهما موضع اهتمام لدى المتطوعين، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين بوصفه الشريك الأساسي للمبادرة لتناغمها مع أهداف التنمية المستدامة السابعة عشر ، إضافة إلى اعتمادها من 7 هيئات ووكالات ومنظمات دولية تحت مظلة الأمم المتحدة ، مما أعطى الوثيقة الصفة الدولية من ناحية الاعتراف بها .

وأضاف المدني، أن محافظة العاصمة أثبتت قدرتها على إبراز دور المتطوعين من الأهالي والمشاركين من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والشركات الخاصة، حيث كان للمتطوعين دور بارز خلال جائحة كورونا ، كما كانوا معنا جنباً إلى جنب في مختلف برامج وفعاليات محافظة العاصمة المتنوعة، بما عكس معاني التعاون والتعاضد الإنساني بين أفراد المجتمع، وأبرز قيم وأهداف الشراكة المجتمعية.