اخبار الخليج – محافظ الجنوبية: متابعة مستجدات المشاريع التنموية وتبني المبادرات التواصلية لخدمة عموم الأهالي

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية عبر تقنية الاتصال المرئي من خلال المجلس الافتراضي ، بعدد من المواطنين من مختلف مناطق المحافظة، وذلك بحضور العميد عيسى ثامر الدوسري نائب المحافظ وعدد من الضباط والمسؤولين بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، رفع سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالأصالة عن نفسة ونيابة عن أهالي المحافظة الجنوبية أصدق التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً سموه أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع بموفور الصحة والعافية .

وأكد سموه على أهمية المجلس الافتراضي في تعزيز التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم التنموية وذلك ضمن الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للاستماع المباشر لآراء المواطنين ومقترحاتهم التي تواكب الرؤى والتطلعات الرائدة في مختلف المجالات الأمنية والخدمية والاجتماعية.

كما بين سمو المحافظ بأن جهود المحافظة مستمرة في متابعة خطط تطوير أبرز المشاريع التنموية والخدمية التي تهم الأهالي في نطاق المحافظة، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وجودتها التي تعكس الصورة التنموية والمستدامة التي تشهدها كافة مناطق المحافظة، كما أكد سموه مواصلة الزيارات الميدانية والجولات التفقدية للاطلاع على احتياجات المواطنين ومتابعة مستجدات جملة من المشاريع المستقبلية التي ترتقي للرؤى والتطلعات المستدامة بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المختصة، منوهاً سموه باستمرار المحافظة في تبني المبادرات والبرامج المنبثقة من مبدأ الشراكة المجتمعية وترسيخ نهج التواصل مع الأهالي .

كما استمع سمو المحافظ لعدد من الملاحظات والمقترحات الأمنية والخدمية والاجتماعية مرتادي المجلس ، مؤكداً سموه المتابعة الحثيثة لكافة الملاحظات الواردة من خلال التنسيق مع الجهات الخدمية التي تسهم في تحقيق الصورة الحضارية في مختلف مناطق المحافظة.

وفي ختام المجلس الافتراضي، عبر الحضور من أهالي المحافظة عن شكرهم وتقديرهم على التواصل الدائم الذي يوليه سمو محافظ المحافظة الجنوبية من خلال المجلس الافتراضي والقنوات الالكترونية المختلفة للوقوف على احتياجاتهم والعمل على تحقيقها.