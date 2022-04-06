اخبار الخليج – مجلس أمناء مركز دراسات يستعرض إنجازات الربع الأول من العام الجاري

محمد بن مسعود - الدمام - عقد مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» اجتماعه الثالث، برئاسة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس المجلس، بحضور الشيخ فهد بن عبدالرحمن آل خليفة، والدكتور محمد إبراهيم العسيري، والسيد حسين محمد رجب، و الدكتور أحمد هاشم اليوشع، والدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، بالإضافة إلى الدكتور حمد إبراهيم العبدالله المدير التنفيذي للمركز.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس الأمناء، ما تم إنجازه خلال الربع الأول من العام الجاري، وناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وذلك على النحو التالي:

أولاً: أشاد المجلس، بالنجاح الكبير والمتميز، لمنتدى «دراسات» السنوي في دورته الخامسة، بالتزامن مع انعقاد الملتقى الثاني للرابطة الدولية لاقتصاديات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أهمية مثل هذه الملتقيات المتخصصة في تحقيق الجدوى الاقتصادية لمصادر الطاقة، مبينا أن مملكة البحرين تولي أهمية خاصة بأبحاث اقتصاديات الطاقة، في إطار استراتيجية وطنية شاملة.

ثانيًا: أعرب المجلس عن اعتزازه بتدشين مركز «دراسات» كتاب «الشراكة الاستراتيجية البحرينية الإماراتية: إرث الماضي.. تحديات الحاضر.. آفاق المُستقبل» في معرض «إكسبو 2020 دبي»، تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن تدشين هذا الإصدار النوعي، يواكب مناسبة مرور نصف قرن، على قيام اتحاد دولة الإمارات الشقيقة، مشيرا إلى أن الكتاب يقدم رؤية شاملة، مفادها أن البلدين يتجهان معًا بخطى واثقة نحو المستقبل، ويؤطر لحقيقة ثابتة بأن روابط الأخوة والمحبة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ستظل متينة ومستمرة، كشركاء في التاريخ والتنمية والسلام.

ثالثًا: استعرض الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، نتائج جولاته الخارجية على رأس وفد من مركز «دراسات» إلى كل من سلطنة عمان والهند وكوريا، حيث زار الوفد أبرز المؤسسات والمعاهد العلمية والبحثية في هذه الدول، للوقوف على جهود البحث العلمي، كما ألقى رئيس مجلس الأمناء عدة محاضرات، تناولت دور الدبلوماسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسياسات الأمن الدولي إلى جانب المسارات الحديثة للتنمية الصناعية.

رابعًا: أطلع الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أعضاء المجلس على لقائه مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، في إطار توسيع التعاون الفكري مع المؤسسات الأوروبية، بما ينعكس إيجابًا على ترسيخ قيم التسامح والسلام.

خامسًا: أوضح رئيس مجلس الأمناء، أن توقيع مركز «دراسات» اتفاقيات تعاون مع مراكز بحثية مرموقة مثل مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» ومعهد الشؤون الخارجية والأمن الوطني والطاقة في كوريا، يأتي في سياق بناء شراكات بحثية متميزة.

سادسًا: أشاد مجلس الأمناء، بالتعاون القائم بين مركز «دراسات» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العديد من المجالات، ومنها إصدار دراسة علمية حول جاهزية قطاع طب الأسنان في مملكة البحرين خلال جائحة كورونا. كما نوه المجلس إلى زيارة وفد من مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية لمقر مركز «دراسات» وإصدار المؤسستين دراسة بحثية مشتركة.

سابعًا: إطلع المجلس على إيجاز بشأن خطط وبرامج مركز «دراسات» خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى المساهمات الفكرية للباحثين.