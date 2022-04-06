اخبار السعوديه

المسجد الحرام .. 20 ألف نسخة إضافية من المصحف خلال رمضان

0 نشر
0 تبليغ

زودت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلا في الإدارة العامة للمصاحف الأرفف والدواليب بطبعات جديدة للمصحف الشريف من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ووضعها في متناول قاصدي بيت الله الحرام، والتي بلغ عددها 20 ألف نسخة تزامناً مع التدفق المستمر للمعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام في شهر رمضان.

وأوضح مدير مدير عام الإدارة العامة للمصاحف والكتب غازي الذبياني، أن الإدارة قامت أيضاً بتزويد الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القران الكريم بعدة لغات أهمها (الإنجليزية والأوردية، والإندونيسية)، والمصحف الشريف بالحجم الكبير حيث وُزَّعت في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام، مبينناً أن عملية تزويد المصاحف وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها، وكذلك التفاسير الميسرة مستمرة تيسيراً لقاصدي بيت الله الحرام واستثماراً لأوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع .


كانت هذه تفاصيل خبر المسجد الحرام .. 20 ألف نسخة إضافية من المصحف خلال رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا