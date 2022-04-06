المسجد الحرام .. 20 ألف نسخة إضافية من المصحف خلال رمضان

وأوضح مدير مدير عام الإدارة العامة للمصاحف والكتب غازي الذبياني، أن الإدارة قامت أيضاً بتزويد الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القران الكريم بعدة لغات أهمها (الإنجليزية والأوردية، والإندونيسية)، والمصحف الشريف بالحجم الكبير حيث وُزَّعت في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام، مبينناً أن عملية تزويد المصاحف وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها، وكذلك التفاسير الميسرة مستمرة تيسيراً لقاصدي بيت الله الحرام واستثماراً لأوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع .
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