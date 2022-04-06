أمين الشرقية يكشف عن أبرز تفاصيل إنشاء محافظة البيضاء بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

كشف معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير عن أبرز تفاصيل ملامح إنشاء محافظة البيضاء، الذي يأتي إنشائها إنفاذاً لتوصيات لجنة التنمية بالمنطقة ، لتحقيق تنمية شاملة مستدامة تضمن تعزيز الإمكانات وتحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي والعمراني مع المدن والمحافظات وخاصة حاضرة الدمام.

ونوه معاليه، بالدعم غير المحدود والإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة – رعاها الله – لخدمة المواطنين والمقيمين في القطاع البلدي، وباهتمام وتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة سمو نائبه، وكذلك بتعليمات وحرص معالي وزير الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح في بيان صحفي: أن محافظة البيضاء هي محافظة مستحدثة تضم بعض الأجزاء الواقعة غرب طريق دول مجلس التعاون (أبو حدرية) من مدينة الدمام، مشيراً إلى أن المحافظة يحدها من الشرق مدينة الدمام ومحافظة القطيف ويفصلها عنهما طريق دول مجلس التعاون (أبو حدرية)، ومن الغرب محافظة بقيق، وشمالاً محافظة الجبيل، وجنوباً مدينة الدمام ويفصلها عنها طريق الدمام – الرياض السريع.

وبين المهندس الجبير أن إجمالي مساحة المحافظة يبلغ 1278 كيلومتراً مربعاً، ويشتمل النطاق الإشرافي لها على عدد من الأحياء التابعة في السابق لغرب الدمام وهي “ضاحية الملك فهد، الأمانة، الأنوار، الشروق، الفرسان، المطار، الهضبة، المها، الإسكان الشمالي، وجزء من حي العروبة”.

وأفاد أن المحافظة تضم عدداً من المواقع المهمة كمطار الملك فهد، وجزء من منطقة التجارة والأعمال غرب طريق أبو حدرية، ومنطقة الخدمات الإقليمية الواقعة غرب مطار الملك فهد، وتتضمن عدداً من استعمالات الأراضي المعتمدة وفقاً للمخطط الهيكلي والمخطط الإرشادي العام لحاضرة الدمام، ومحافظتي القطيف، ورأس تنورة، ومن أبرزها: الاستعمال السكني مثل ضاحية الملك فهد بالدمام، ومخطط الفرسان، ومشاريع سكنية تابعة لوزارة الإسكان، وكذلك الاستعمالات التجارية والاستثمارية مثل منطقة التجارة والأعمال ومعارض السيارات على طريق أبو حدرية، إضافة إلى الاستعمالات الخدمية والخدمات المساندة مثل منطقة الخدمات الإقليمية غرب مطار الملك فهد.

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وأبان أمين الشرقية أن المحافظة تتضمن عدداً من الأنشطة الاقتصادية والخدمية المتنوعة منها مطار الملك فهد ومنطقة التجارة والأعمال، ومنطقة خدمات وطنية وإقليمية، مشيراً إلى أن المحافظة ترتبط بشبكة طرق إقليمية ورئيسة جيدة، وتضم عدداً كبيراً من مشاريع إستراتيجية النقل بحاضرة الدمام تتمثل في عدد من الطرق الدائرية والشوارع الرئيسة، منوهاً بأن من أهم مميزات موقع المحافظة الإستراتيجي هو قربها من عدد من المناطق الاقتصادية والسياحية الهامة مثل مدينة نصف القمر ومدينة الملك سلمان للطاقة والمدينة الصناعية الثانية والمدينة الصناعية الثالثة بالدمام، وكذلك قربها من الميناء الجاف المقترح على طريق الرياض.

وأشار إلى أن المحافظة تضم 13 مخططاً سكنياً بإجمالي مساحة تقدر بأكثر من771 كيلومتراً مربعاً، إضافة إلى 17 مخططاً تجارياً بمساحة تبلغ 55 كليو متراً مربعاً، و6 مخططات تضم خدمات ومرافق بمساحة تبلع 2.6 كيلومتر مربع، ومخططاً صناعياً ومستودعات، فيما تضم المحافظة 20 مخطط منطقة أعمال وتجارة بمساحة تربو عن 4.7 كيلومترات مربعة.

يذكر أن معالي أمين الشرقية أصدر مؤخراً قراراً يقضي بإنشاء بلدية محافظة البيضاء وتكليف المهندس مساعد القحطاني رئيساً لها.