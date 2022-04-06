انطلاق فعاليات مهرجان “أيام سوق الحب” في نسخته الثانية بالدمام غداً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

تنطلق غداً فعاليات مهرجان “أيام سوق الحب” في نسخته الثانية، الذي يعد أول مهرجان نوعي بالدمام لإحياء الأسواق الشعبية القديمة، حيث يتم تنظيمه من قبل أمانة المنطقة الشرقية، ويستمر 10 أيام خلال شهر رمضان الحالي، فيما يستكمل فعاليته لمدة 15 يوماً ابتداء من عيد الفطر المبارك.

وتتضمن الفعاليات أكثر من 13 برنامجاً متنوعاً، تهدف إلى إحياء الأسواق الشعبية القديمة، المتجاوزة نشأتها ما يقارب 60 سنة، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وأكثر من 300 متطوع ومتطوعة.

وأوضح معالي أمين الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الأمانة تحرص على إقامة هذه المهرجانات، وإحياء الموروث الشعبي بين أفراد المجتمع وتعريف جيل الشباب بالحضارة والثقافة الوطنية، مع تسليط الضوء على منظومة الحياة القديمة وحياة الآباء والأجداد بمختلف بيئات الماضي من خلال تفاصيل تفاعلية ذات طابع عصري فيه الكثير من الإمتاع بكل جوانبه الترفيهية والثقافية والاجتماعية.

وأكد معاليه، على ما تمثله هذه المهرجانات التراثية من قيمة وطنية كبيرة ترسخ العادات والتقاليد في أبناء هذا الجيل والتعريف بالبيئة السعودية وموروثها الشعبي المجيد، مشيراً إلى أن المهرجان يأتي تحت شعار “قديمك نديمك.. لو الجديد أغناك” والذي تتنوع برامجه: برامج للطفل، وللقرقيعان، والقهوة السعودية، والمطبخ السعودي، والفعاليات الترفيهية والتوعوية، حيث تحاكي هذه البرامج الحياة بكل تفاصيلها قبل ما يقارب 60 سنة في موقع سوق الحب، بمشاركة أصحاب المهن القديمة والمحافظين على الموروث الشعبي للمنطقة الشرقية والعديد من المتميزين بهذه الحضارة التراثية.

من جانبه، أوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المشرف العام على إدارة الفعاليات المهندس مازن بخرجي، أن المهرجان يتضمن برامج وفعاليات ترفيهية واجتماعية وثقافية تتعلق بالموروث الشعبي وبيئة المنطقة الشرقية خاصة والمملكة بشكل عام، إضافةً إلى برامج عن المطبخ السعودي والقهوة العربية تقدمها الأكاديمية السعودية لفن الطهي “زادك”، وعروضاً شعبية وفلكلورية وأصحاب مشاريع صغيرة ومسرح تفاعلي ينقل حضارة الماضي بأنشطة هادفة تستهدف الزوار.