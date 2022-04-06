اخبار الخليج – «شؤون الأشغال»: فتح مخرج على الإشارة الضوئية لتقاطع شارع الفاتح مع طريق 1722 

محمد بن مسعود - الدمام - تعلن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، عن فتح مخرج من جهة الشرق لحركة المرور الخاصة -بمشروع تطوير شارع الفاتح- على الإشارة الضوئية لتقاطع شارع الفاتح مع طريق 1722 في منطقة المنامة بمحافظة العاصمة.

وسوف يتم إفتتاح المخرج الجديد لحركة المرور اعتباراً من يوم الخميس الموافق 07/04/2022م. لذا يرجى من المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.