محمد بن مسعود - الدمام - تعلن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، عن فتح مخرج من جهة الشرق لحركة المرور الخاصة -بمشروع تطوير شارع الفاتح- على الإشارة الضوئية لتقاطع شارع الفاتح مع طريق 1722 في منطقة المنامة بمحافظة العاصمة.
وسوف يتم إفتتاح المخرج الجديد لحركة المرور اعتباراً من يوم الخميس الموافق 07/04/2022م. لذا يرجى من المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «شؤون الأشغال»: فتح مخرج على الإشارة الضوئية لتقاطع شارع الفاتح مع طريق 1722 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.