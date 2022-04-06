أمير نجران يطلع على التقرير السنوي لفرع مؤسسة الراجحي الخيرية بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران
اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، على التقرير السنوي لفرع مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بالمنطقة، قدمه مدير الفرع علي الجواهرة.
واشتمل التقرير على مسارات المنح لعام 2021م المتضمنة مسار المنح المباشرة والتنافسية والتشاركي والمنح المبادر والتعارفي وكذلك مسار خدمة المانحين، والمشاريع المدعومة للعام المنصرم، كما تضمن التقرير كفالة الجمعية في مجال حلقات القرآن الكريم والدعوة والسلال الغذائية والرعاية الاجتماعية والصحية، إضافة إلى شراكاتها مع الإدارات الحكومية والأهلية.
وأشاد سموه بالمبادرات الاجتماعية التي يقدمها الفرع لدعم العمل الخيري بالمنطقة.
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